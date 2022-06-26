Объем сброса воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир останется на прежнем уровне. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Хочу сообщить жителям Симферополя, что объем сброса воды из Симферопольского водохранилища увеличен не будет, - сообщил Сергей Аксенов.

Как отметил глава Крыма, на данный момент зафиксированы подтопления в четырех муниципальных образованиях, разрушено два моста в Симферопольском районе, а также подтоплен ряд автомобильных дорог.

Ущерб, нанесенный стихией, будет оценен в течение суток после того, как сойдет вода.

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