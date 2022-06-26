Бригада МЧС будет дежурить у каждого подтопленного дома в Крыму

Оценку ущерба проведут в течение суток после того, как сойдет вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждого подтопленного дома и на каждой улице в частном секторе будет обеспечено дежурство бригады МЧС. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма под руководством руководителя республики Сергея Аксенова.

Так, в результате стихии в Симферопольском районе затопило Добровское, Мазанское, Перовское и Трудовское поселения, а также некоторые улицы крымской столицы.

- На данный момент осуществлено информирование населения о том, что сегодня ночью и завтра будут продолжаться сильные осадки. Запущена машина, оповещающая население о том, что необходимо убрать личный автотранспорт с улиц, быть готовыми к работе специальной техники, - отметил Сергей Садаклиев.

По словам министра, в Симферопольском районе подтоплено порядка 250 домовладений и придомовых территорий, пострадало более 20 дорог муниципального значения. Стихия нарушила условия жизни более 800 человек.