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Один микрорайон Симферополя на сутки останется без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на магистральном трубопроводе по адресу: Балаклавская, 71 с 10.00 27 июня до 10.00 28 июня будет ограничено водоснабжение в микрорайоне «Пневматика», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Симферополе 27 июня частично отключат свет на 24 улицах. В столице Крыма ремонтируют электросети. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

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