В результате обильных осадков в Крыму подтопило 83 дома и 135 дворов

Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

С 26 по 27 июня в результате сильных дождей в Крыму подтопило 83 частных домовладения, помещения в двух многоквартирных домах (поселок Комсомольское) и 135 придомовых территорий.

Также за указанный период были зафиксированы происшествия в восьми населенных пунктах: Симферополе, поселке Комсомольское, селах Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово, Украинка и Дружное.

Кроме того, был поврежден подъездной мост в селе Дружное, а также обрушились две полосы дорожного полотна на мосту с четырьмя полосами движения на улице Толстого в Симферополе (обрушение произошло на площади 20 м кв.).

По состоянию на 06.00 утра 27 июня остаются под водой два многоквартирных дома, не менее 21 придомовой территории и 15 частных домовладений.

Ввиду серьезных последствий непогоды на территории Симферополя и района 27 июня объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

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