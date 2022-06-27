Может быть началом подземной реки: в Симферополе обнаружили новую пещеру

Ученые продолжат исследовать пещеру после окончания непогоды. Фото: пресс-служба КФУ

В крымской столице во время проведения строительных работ обнаружили необычную пещеру. Как сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин, вход в пещеру был засыпан щебнем.

Вход в пещеру обнаружили Крымского федерального университета. Ее диаметр составил около полуметра. В пещере наблюдаются все условия для образования карста, а во время дождя в нее втекает ручей.

- Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки. Пещера выработана напорными водами, - подчеркнул Геннадий Самохин.

На данный момент ученые продвинулись вглубь пещеры на пять метров, и наткнулись на небольшое озеро. Исследовать необычную находку дальше будет возможно, когда закончатся ливни и установится сухая погода.

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