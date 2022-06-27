Забыла сосиски на плите и едва не сожгла квартиру: в Феодосии из-за пенсионерки эвакуировали дом

Фото: скриншот из видео/МВД по РК

Утром 27 июня на улице Караимской в Феодосии эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за задымления в одной из квартир. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, на дым, идущий из окон жилого помещения, обратили внимание силовики.

Выяснив, из какой квартиры идет дым, полицейские поспешили на место. Однако на неоднократный стук в дверь никто не отвечал. Тогда стражи порядка обратились за помощью к соседям. Как оказалось, в квартире, откуда шел дым, живет 83-летняя пенсионерка. Сосед пояснил, что она отлучилась на прогулку с его мамой.

С пожилой женщиной связались и попросили как можно быстрее вернуться домой. Пока хозяйка торопилась обратно, полицейские приняли решение о перекрытии газа. В целях безопасности жильцов дома пришлось эвакуировать. Позже на место приехала бригада пожарных, с их помощью проблема была решена.

Как оказалось, выходя из дома, старушка забыла потушить плиту, на которой готовилась еда.

- Мне сказали, что уже за балкон дым идет. Я думала, что, наверное, там уже все сгорело. Спасибо, что вовремя нашлись добрые люди, дай бог им здоровья! Будем теперь внимательней и осторожней. Выходя, будет закрывать тепер все, тушить, сосиски больше не будем [так] варить... - прокомментировала ситуацию владелица квартиры.

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