Из-за подтоплений из Белогорского интерната эвакуируют детей

Фото: Управление информационной политики РК

Из-за подтоплений детей из Белогорского интерната будут эвакуировать. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Сейчас активно затапливает Белогорский район, Симферопольский район - Перевальное, Заречное. Также затапливает Белогорский интернат. Скоро начнется эвакуация детей, там снесло забор, - заявил глава республики.

По предварительным данным, планируется эвакуировать 72 ребенка и 23 сопровождающих.

По словам Сергея Аксенова, на месте отслеживает ситуацию вице-премьер - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Напомним, в Крыму 27 июня продолжает действовать штормовое предупреждение. Продолжаются кратковременные дожди, а местами проходят сильные ливни. Также синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках полуострова на 0,5-1,0 метра. В нижнем течении рек Кача и Бельбек возможен подъем уровня воды на 1-2 метра.