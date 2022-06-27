Под Симферополем восстановили один из мостов, поврежденных после ливней

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Поврежденный накануне мост на село Соловьевка восстановлен, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Telegram

- Накануне вечером, вследствие обильных осадков был поврежден мост в село Соловьевка Мазанского сельского поселения. Аварийные службы приняли оперативные меры для скорейшего восстановления сообщения с селом, - сообщил Кратюк.

По его словам, территория моста полностью расчищена и посыпана щебнем. Движение по конструкции восстановлено.

Напомним, что в результате обильных осадков в Симферополе обвалился мост через реку Салгир. По словам главы Республики Крым, сооружение восстановят до конца следующего месяца. В настоящее время движение по улице Толстого от АЗС до улицы Александра Невского перекрыт.

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