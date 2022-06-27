Из-за непогоды в Крыму остаются без света 2 700 абонентов

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В Крыму больше 2,5 тысячи человек остались без света из-за ливней, которые обрушились на полуостров.

- 26-27 июня продолжительные осадки с грозами и порывистым ветром вызвали обрывы линий электропередачи преимущественно в Белогорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах Крыма. Аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» в круглосуточном режиме устраняют повреждения в электрических сетях, - сообщили в пресс-службе министерства топливной энергетики республики.

В сетях «Крымэнерго» на 10:00 27 июня остаются отключенными девять линий по 10 кВ, три из них обесточены частично. Нет света у 2 700 абонентов.

Восстанавливают подачу электроэнергии 55 человек и 17 единиц спецтехники. Планируется устранить последствия непогоды до 20.00.

Напомним, в Симферополе и районе из-за сильных дождей действует режим ЧС межмуниципального характера.