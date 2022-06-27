В МЧС предупредили о сильных ливнях и шквалистом ветре 28 июня

Из-за непогоды также возможны подтопления территорий Фото: Александра Тимощенко

Сильные ливни не прекратятся до оконца 28 июня, предупредили в пресс-службе МЧС по Крыму.

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня во вторник на полуострове вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

- В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Из-за непогоды также возможны подтопления территорий и существует угроза жизни и здоровью населения. Сильный ливень и шквалистый ветер могут обваливать рекламные щиты, деревья, слабо укрепленные конструкции и обрывать линии электропередач.

- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.