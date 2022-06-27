Пострадавшие от непогоды в Крыму получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи

Больше всего от стихии пострадал Симферопольский район. Фото: Александра Тимощенко

Пострадавшие от непогоды в Крыму получат компенсации. Об этом заявила зам главы Совета министров республики – министр финансов Ирина Кивико. Сумма выплат, в соответствии с распоряжением Совмина, составит 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

- По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу – до 100 тысяч рублей. В настоящее время эта работа уже началась в Добром. В Перевальное еще комиссия не дошла, так как стихия настигла населенный пункт только сегодня утром. Однако, в ближайшее время комиссия начнет здесь работу и будут выплачены все компенсации пострадавшим лицам, - сказала Ирина Кивико.

На данный момент, как отметила вице-премьер, депутаты сельского совета Доброго проводят обход по пострадавшим из-за ливней домовладениям и формируют акты описи пострадавшего имущества.

Компенсации пострадавшим будут выплачены из резервного фонда правительства республики Крым.

Напомним, из-за сильных ливней несколько поселков в Крыму буквально ушли под воду, а республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение. Больше всего от стихии пострадали населенные пункты в Симферопольском районе.

Дожди на полуострове прогнозируют до 28 июня.

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