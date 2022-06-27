Сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир снова увеличат

Из-за обильных ливней Салгир вышел из берегов Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе из-за ситуации с ливнями увеличат сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- По информации государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым, в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды в симферопольском водохранилище, в ближайшее время будет увеличен сброс воды в русло реки Салгир, - говорится в сообщении.

В зоне потенциального подтопления из-за сброса воды оказываются улицы Ракетная, Ким, Гагарина, Садовая, Титова, Луговая, Воровского, Набережная, Менделеева, Нижняя и парк имени Гагарина.

Крымчан призвали убрать автомобили и другие транспортные средства из зон возможного подтопления и не находиться возле реки.