Из-за дождей в Крыму более 4 тысяч человек остались без света

Над восстановлением электроснабжения трудятся 19 бригад
Фото: Артем КИЛЬКИН
Из-за обрушившихся на полуостров дождей без света остались более 4 тысяч крымчан. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
- Остаются отключенными 3 линии 10 кВ, а также 7 линий частично, обесточено 4 тыс. 360 абонентов, - говорится в сообщении.
Энергетики также в период с 10 до 13 часов 27 июня включили девять ранее обесточенных линий, три из них - частично.
Над восстановлением электроснабжения в настоящее время работают 19 бригад в составе 65 энергетиков, задействована 21 единица специальной техники
Стоит отметить, что наибольшее количество повреждений на сетях зафиксировано в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах и крымской столице.
Напомним, в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей действует режим ЧС межмуниципального характера