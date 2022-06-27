Из-за дождей в Крыму более 4 тысяч человек остались без света

Над восстановлением электроснабжения трудятся 19 бригад Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за обрушившихся на полуостров дождей без света остались более 4 тысяч крымчан. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

- Остаются отключенными 3 линии 10 кВ, а также 7 линий частично, обесточено 4 тыс. 360 абонентов, - говорится в сообщении.

Энергетики также в период с 10 до 13 часов 27 июня включили девять ранее обесточенных линий, три из них - частично.

Над восстановлением электроснабжения в настоящее время работают 19 бригад в составе 65 энергетиков, задействована 21 единица специальной техники

Стоит отметить, что наибольшее количество повреждений на сетях зафиксировано в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах и крымской столице.

Напомним, в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей действует режим ЧС межмуниципального характера