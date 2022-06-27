Суд в Крыму 30 июня допросит свидетелей по иску о геноциде в годы войны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым 27 июня провел первое заседание по существу гражданского дела о признании геноцидом событий на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- В ходе открытого судебного заседания были оглашены заявленные требования по делу, суть которых сводилась к установлению факта, имеющего юридическое значение - признанию установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период ВОВ 1941-1945 гг. на территории Крыма нацистскими оккупационными властями, - говорится в сообщении.

В ходе первого судебного заседания были опрошены специалисты и эксперты, в частности историки. 30 июня на 10.00 запланирован опрос свидетелей.

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму. Свидетельства уничтожения советских солдат и мирных жителей переданы в государственный архив.

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