Пещера «Таврида» начнет принимать туристов с середины июля

Пещера "Таврида" была обнаружена в 2018 году. Фото: пресс-служба КФУ

Пещеру «Таврида» планируют открыть для туристов в середине июля. Об этом «КП-Крым» рассказал спелеолог, старший преподаватель КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. Сейчас, по его словам, в уникальном подземелье проводят презентации для турфирм и экскурсоводов.

- Обычных отдыхающих мы еще не готовы принять. У нас пока нет кассы, она должна приехать, мы не можем еще брать деньги. Ориентировочно экскурсии можно будет проводить с середины июля,- рассказал Самохин.

Уже известна и стоимость посещения. Входной билет для взрослых в пещеру будет стоить 500 рублей, детям 350 рублей.

Напомним, пещера «Таврида» была обнаружена при строительстве одноименной трассы в 2018 году. На сегодняшний день известно около 2 тысяч метров пещеры и открытие новых ходов продолжается. Туристам будут показывать только первые 500 метров подземелья. В остальной части пещеры будут работать ученые.

Предполагается, что экскурсии в пещеру «Таврида» будут длиться 1 час. Маршрут будет состоять из 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов. При этом на каждой из площадок будет доступен интернет.

Древних обитателей пещеры – саблезубых кошек и мамонта- будут демонстрировать с помощью голограммы. Картинка будет сопровождаться звуковыми эффектами.

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