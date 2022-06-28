В Крыму 28 июня начнут подсчитывать ущерб от потопа

Непогода в Крыму бушует с 26 июня Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в течение дня 28 июня начнут подсчитывать ущерб от потопа, который возник из-за сильных ливней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Пока еще рано говорить о размере ущерба, вода не сошла. Сегодня только начнем подсчитывать. Думаю, что он будет многократно меньше, чем в прошлом году, - заявил глава республики.

По его словам, к подтопленным из-за непогоды многоквартирным домам подвозят питьевую воду, доставляют продукты и лекарства. Также там дежурят спасатели и машины ГИБДД.

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах был введен режим ЧС из-за подтоплений. В ближайшее время также будет подписан указ об объявлении чрезвычайной ситуации регионального характера.