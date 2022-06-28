В Крыму из-за потопа планируют ввести режим ЧС

Сброс воды в Салгир увеличили Фото: Александра Тимощенко

Во вторник, 28 июня, в Крыму будет введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за подтоплений. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

- С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера, - написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее был подписан указ о введении режима ЧС на территории Симферополя, Симферопольского района и Белогорского района.

Сильные ливни на полуострове начались 26 июня. Дожди продолжились и на следующий день, в понедельник. Из Симферопольского водохранилища в реку Салгир увеличили объемы сброса воды, и в городе возникли подтопления. Часть моста на улице Толстого обрушилась. В Белогорске затопило крупный тепличный комплекс.

По данным Сергея Аксенова, ущерб от потопа начнут подсчитывать сегодня, 28 июня.