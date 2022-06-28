«Ума нет у чувака»: в бурлящем Салгире заметили катающегося велосипедиста

Фото: скриншот из видео

В бушующем после обильных осадков Салгире заметили велосипедиста. Автор видео с осуждением немногословно высказалась относительно пользы и безопасности такого досуга, но парню, как видно, было не до зевак - неожиданно подвернулась такая возможность испыть себя! Не без усилий, не обращая внимание на публику, молодой человек невозмутимо крутил педали в сторону какой-то цели.

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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