Сброс воды в Салгир из Симферопольского водохранилища уменьшен

Фото: МБУК "Парки столицы"

Объем сброса воды из Симферопольского водохранилища в Салгир сокращен до 36 кубометров в секунду.

- Сброс воды из Симферопольского водохранилища уменьшен в связи с сокращением притока, - сообщил РИА зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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