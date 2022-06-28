В Симферополе 29 июня отключат свет на 20 улицах

В Крыму ремонтируют электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июня в Симферополе частично отключат свет на 20 улицах. Для отключения электричества есть уважительная причина - в столице Крыма ремонтируют электросети. Электричества не будет с восьми часов утра до пяти вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Янтарная, 60-78 ; Хвойная, 72-84 , 67-73 ; Звездная, 52-90 , 63-91 ; Миндальная, 48-106 , 43-95 ; Пихтовая, 64-120 , 59-109 ; Абдуль-Тейфук, 63-97 ; Къокъулы, 20-26 ; Бетховена, 2/3, 1; Блюхера, 1/67-13/1 ; Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69 ; Скрипниченко, 3-3а ; Стахановцев, 8-12 , 21-25 ; Грибоедова, 30; Чайковского, 1-18; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Койдешлер, 3, 9; Умер-Ипчи, 1-25 ; А. Малаева, 34-76 , 29-47

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