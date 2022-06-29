Под Симферополем на утро 29 июня затопленным остается одно из поселений

Фото: Денис Кратюк/Telegram

По состоянию на утро 29 июня непростой после потопа остается ситуация в Новоандреевском сельском поселении. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк в своем telegram-канале.

- Ожидаем падения уровня воды, чтобы полностью определить масштабы повреждения. На месте работают специалисты МЧС, проводят подворовой обход, оказывают людям необходимую помощь. В Укромновском и Гвардейском сельских поселениях проводится откачка воды и расчистка проезжих частей, - написал Кратюк.

Он отметил, что жители Добровской долины начинают возвращаться в обычной жизни. В многоквартирных домах вновь появился свет - восстановлено электроснабжение. На протяжении всего дня на месте будут работать городские службы, расчищая дороги, мосты и прилегающие территории. Также, где необходимо, будет проведен ямочный ремонт. Кроме того, продолжается обход подтопленных домовладений на предмет оценки ущерба.

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