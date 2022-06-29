Как живут лебедята, родившиеся месяц назад в симферопольском парке Гагарина

Фото: МБУК "Парки столицы"

Лебедятам, родившимся в симферопольском парке имени Гагарина, уже исполнился один месяц. Как сообщили в МБУК «Парки столицы», пернатые заметно окрепли и продолжают радовать гостей и жителей столицы Крыма.

- Птенцы заметно подросли, но еще не поменяли пух на взрослое перо. Все чаще эту троицу можно видеть плавающими поодаль от взрослых лебедей. При этом родители не перестают следить за птенцами, - говорится в сообщении.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Как правило, полностью самостоятельными лебедята становятся лишь на втором году жизни. Сейчас птенцы питаются на мелководье и у берегов. Малыши отдают предпочтение водорослям, малькам и личинкам насекомых. Однако, несмотря на то, что корма в водоеме достаточно, сотрудники МБУК «Парки столицы» не забывают подкармливать пернатых, добавляя в рацион витаминные добавки.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Напомним, пара лебедей вывела троих птенцов в конце мая. Белоснежные птицы обосновали семейное гнездышко на острове в центре пруда. Это было первое в истории пруда потомство. По утрам заботливая семейная чета выводит своих малюток на прогулки.

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