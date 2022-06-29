Для строительства объездной вокруг Симферополя изымут 50 земельных участков

Объездную вокруг Симферополя будет строить компания "ВАД". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для строительства трассы объездной вокруг Симферополя власти изымут 50 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

- Изъять для государственных нужд в целях строительства автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Симферопольского района Республики Крым, - говорится в документе.

Общая площадь изымаемых участков, согласно приложению, составляет 28,9 га. Они расположены в селах Мазанка, Трудовое и Ивановка.

Напомним, на трассе Донское - Перевальное в Крыму построят две развязки и семь мостов. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «ВАД» на сумму 15,9 миллиарда рублей.

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