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Общество29 июня 2022 8:37

Для строительства объездной вокруг Симферополя изымут 50 земельных участков

Общая площадь изымаемой земли в трех селах - 28,9 гектаров
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Объездную вокруг Симферополя будет строить компания "ВАД".

Объездную вокруг Симферополя будет строить компания "ВАД".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для строительства трассы объездной вокруг Симферополя власти изымут 50 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

- Изъять для государственных нужд в целях строительства автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Симферопольского района Республики Крым, - говорится в документе.

Общая площадь изымаемых участков, согласно приложению, составляет 28,9 га. Они расположены в селах Мазанка, Трудовое и Ивановка.

Напомним, на трассе Донское - Перевальное в Крыму построят две развязки и семь мостов. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «ВАД» на сумму 15,9 миллиарда рублей.

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