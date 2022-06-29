Появилось видео того, как улица Ракетная в Симферополе после схода воды превратилась в реку

К ликвидации последствий подтопления привлечены коммунальные службы. Фото: администрация Симферополя

В социальных сетях появилось видео последствий подтопления улицы Ракетной в Симферополе. На кадрах видно, как в результате обильных осадков и сброса воды из переполненного водохранилища, мутная масса мчится по улице бурным потоком.

- Теперь это не Ракетная, а Речная,- шутят пользователи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, ликвидация последствий потопа продолжается. На месте работает коммунальная техника и производится вывоз наносов грунта.

Напомним, обильные осадки в Крыму привели к значительным подтоплениям. Больше всех пострадал Симферополь и Симферопольский район. В регионе был объявлен режим ЧС. Устранение последствий непогоды продолжается.

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