Компания-перевозчик не открыла продажу билетов на поезда из Крыма в Херсон

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Билеты на поезда в города освобожденных территорий Украины пока что не поступили в продажу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что с 1 июля будут запущены пассажирские поезда и автобусы из Симферополя и Джанкоя в украинские города Херсон и Мелитополь. Из Украины в Крым тоже можно будет ежедневно добираться железнодорожным транспортом.

До запуска поездов осталось лишь несколько дней. Официальным перевозчиком назначена Южная пассажирская пригородная компания.

- Купить билеты на юг Украины пока нельзя, ничего еще не утверждено, - сообщили корреспонденту КП-Крым на «горячей линии» компании.

И действительно, билеты нельзя приобрести ни на сайте, ни в официальном мобильном приложении «В путь - билеты на электрички». При выборе Мелитополя и Херсона на экране всплывает ошибка.