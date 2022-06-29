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Общество29 июня 2022 10:25

Компания-перевозчик не открыла продажу билетов на поезда из Крыма в Херсон

До запуска пассажирского сообщения между полуостровом и освобожденными территориями Украины осталось лишь несколько дней
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Билеты на поезда в города освобожденных территорий Украины пока что не поступили в продажу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что с 1 июля будут запущены пассажирские поезда и автобусы из Симферополя и Джанкоя в украинские города Херсон и Мелитополь. Из Украины в Крым тоже можно будет ежедневно добираться железнодорожным транспортом.

До запуска поездов осталось лишь несколько дней. Официальным перевозчиком назначена Южная пассажирская пригородная компания.

- Купить билеты на юг Украины пока нельзя, ничего еще не утверждено, - сообщили корреспонденту КП-Крым на «горячей линии» компании.

И действительно, билеты нельзя приобрести ни на сайте, ни в официальном мобильном приложении «В путь - билеты на электрички». При выборе Мелитополя и Херсона на экране всплывает ошибка.