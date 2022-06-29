В Евпатории спасли парня, который ушел купаться в море нетрезвым

Медики напоминают, что купаться в состоянии алкогольного опьянения опасно Фото: Виталий КАРНАУХ

На пляже в Евпатории спасли молодого человека, который решил искупаться в море после распития спиртных напитков. По сообщению Центра медицины катастроф, «скорую» 19-летнему парню вызвали друзья. Заметив, что молодой человек долго не возвращается, они сами кинулись его спасать и вытащили из воды уже без сознания.

- При осмотре врачом скорой медицинской помощи были выявлены нарушение сознания и серьезные проблемы с дыханием. После санации верхних дыхательных путей, ингаляции кислорода, проведения интенсивной терапии состояние пациента значительно улучшилось, и в стабильном состоянии он был доставлен в стационар,- сообщили медики.

Врачи «Скорой помощи» напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

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