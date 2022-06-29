Население Крыма выросло на 2,3% за семь лет за счет мигрантов

Увеличение численности в Крыму за последние семь лет происходило из-за миграционного прироста на фоне естественной убыли населения Фото: Елена КРИВЯКИНА

Численность населения в Республике Крым с 2014 по 2021 год выросла на 43,5 тыс человек или на 2,3%, сообщили в пресс-служба Минтруда Республики Крым.

- По предварительным данным Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, [численность] составила 1 935,0 тыс. человек (перепись 2014 года – 1 891,5 тыс. человек), - говорится в сообщении.

Соотношение жителей в городах и селах значительно не изменилась - в городских населенных пунктах проживает 50,5% (577 тысяч человек), в сельских – 49,5% (958 тысяч человек).

Уточняется, что рост численности населения Крыма происходит за счет мигрантов из Украины, Узбекистана, Армении, а также других регионов РФ.

Ранее КП-Крым писала, об итогах переписи населения в Крыму и Севастополе. За восемь лет население полуострова выросло на 43,5 тысячи человек, а в Севастополе - на 155 тысяч.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50