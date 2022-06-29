Новым главой администрации Ленинского района стал Олег Попов

Администрация Ленинского района РК. Фото: "Яндекс.Карты"

Новым главой администрации Ленинского района избран Олег Попов. Решение поддержали местные депутаты на сессии районного совета, передает «Крым 24».

Олег Попов занимал лидирующие позиции по результатам интерактивного голосования в Интернете и по оценкам членов конкурсной комиссии. Он набрал 76 балов, в то время как его соперник Владимир Отинов набрал 59 балов.

Напомним, что бывшая глава администрации Ленинского района Республики Крым Екатерина Юровских написала заявление об увольнении с занимаемой должности в начале июня.

Ранее сообщалось, что глава Крыма назначил Юрия Мигаля главой Минсельхоза республики. Накануне Госсовет Крыма прекратил полномочия депутата и уволил его с должности главы аграрного комитета парламента.

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