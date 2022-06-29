В Симферополе 30 июня отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

30 июня в Симферополе из-за ремонта электросетей свет частично отключат на 13 улицах.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Бетховена, 2/3, 1; Блюхера, 1/67-13/1 ; Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69 ; Скрипниченко, 3, 3а; Грибоедова, 30; Стахановцев, 8-12 , 21-25 ; Чайковского, 2-18 , 1-17 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Умер-Ипчи, 1-25 ; А. Моллаева, 34-76 , 29-47 ; Койдешлер, 3, 9

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