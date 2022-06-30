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Происшествия30 июня 2022 4:47

В Крыму разыскивают 45-летнего жителя Красногвардейского района

Иван Инкарев исчез 23 июня 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Иван Инкарев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Иван Инкарев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на крымчанина, от которого нет вестей уже целую неделю.

- Пропал Инкарев Иван Викторович, 45 лет (1977 года рождения), село Янтарное, Красногвардейский район, - сообщили волонтеры, отметив, что с 23 июня 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 174 сантиметра рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Близкие не знают, в чем был одет Иван Инкарев.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50