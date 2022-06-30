Эксперт объяснил, почему Крым сильно затапливает во время дождей

Фото: mchs.rk.gov.ru

Затопления после обильных осадков в Крыму будут происходить до тех пор, пока не обновят устаревшие регламенты обслуживания водохранилищ и принципы городской застройки. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Он напомнил, что водохранилища никогда не наполнятся полностью на случай сильных дождей.

- Чтобы сбросить воду, техник поднимает шлюз. Он делает это, исходя из регламента. Но регламент создан 50 лет назад. За это время изменилась среднегодовая сумма осадков, нужны корректировки с учетом наблюдений за чередованием водообильных и вододифицитных периодов. Такая работа не ведется, - констатирует специалист.

По его словам, по количеству выпавших осадков 2022 год - не аномальный. Для сравнения он привел 1997 год, когда Симферопольское водохранилище приняло такой же объем воды, однако затоплений не было. Он объяснил это тем, что тогда в Добровской долине были сады, которые удерживали большое количество влаги. Сегодня же большие участки были застроены, поэтому воде деваться попросту некуда. То же самое происходит и в городе, где земли постоянно раздают под застройку.

- Хочется вспомнить пример мирового опыта про города-губки, которые предполагают создание промежуточных резервуаров по всему городу. Таким образом, осадки накапливаются, а водоток снижается. Также полезны открытые каналы, чтобы это не по дорогам текло, а тут же отводилось в открытие лотки, - предлагает эксперт.

Напомним, что 26-27 июня на Крым обрушились мощные дожди, что спровоцировало сильные подтопления в некоторых районах полуострова. В результате пострадало более 700 домов.

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