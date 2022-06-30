В Симферополе пьяный наркоман вытолкал водителя из машины и уехал на ней

Фото: МВД по РК

В Симферополе задержан мужчина, наглым образом угнавший автомобиль у местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, владелец машины в момент инцидента находился на пассажирском сидении и искал в бардачке документы, когда за руль его авто сел нетрезвый незнакомец. Мужчина попытался вытолкать наглеца, но сам оказался выдворен из салона. Злоумышленник надавил на педаль газа и поспешил скрыться, однако спустя какое-то время его остановил наряд ГИБДД.

- Автоинспекторами было выявлено, что 38-летний водитель находился в сильном алкогольном опьянении. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При проверке документов на транспорт, также было установлено, что машина находится в угоне, а горе-водитель состоит на учете в наркологическом диспансере, - говорится в сообщении.

Машину вернули законному владельцу, а угонщику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два ялтинца попались на краже мопедов, которые хотели перекрасить и оставить себе. Теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы.

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