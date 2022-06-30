Под Феодосией во время пожара в жилом доме взорвался газовый баллон

Фото: mchs.rk.gov.ru

Под Феодосий в поселке Курортное 29 июня горел одноэтажный 10-квартирный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, огонь охватил кровлю здания.

Фото: mchs.rk.gov.ru

- Во время разведки личный состав выяснил, что внутри помещения находятся газовые баллоны. Для недопущения взрыва сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оперативно вынесли три газовых баллона. Тем не менее, во время пожара произошел хлопок бытового газового баллона в результате отрыва вентиля, - говорится в сообщении.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Огонь распространился на площади 100 м кв. Пожар был потушен. Пострадавших не нет. Причину пожара еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что под Бахчисараем едва не сгорел бисерный храм в ските святой Анастасии. Очевидцы опубликовали видео.

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