Водительские удостоверения украинцам и жителям республик Донбасса в Крыму заменят без экзаменов

Украинцам и жителям ЛДНР обменяют водительские права на российские без экзаменов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замена иностранных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР, а также беженцам из Украины, будет осуществляться без проведения экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Категории водителей, которые имеют право на упрощенный порядок обмена удостоверений, определены правительством РФ. К ним относятся жители республик Донбасса, а также украинцы, въехавшие на территорию России после 21 февраля этого года и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

- Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категорией лиц в Российской Федерации, - отмечают в МВД.

Обмен водительских удостоверений без экзаменов будет осуществляться до 1 марта 2023 года, когда в России вступят в силу изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Напомним, с начала спецоперации в Крым из Украины прибыло около 70 тысяч беженцев.

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