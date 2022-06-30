Под Симферополем продолжается строительство дорог за 84,3 миллиона рублей

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В поселке Молодежное Симферопольского района продолжаются работы по строительству автомобильных дорог с твердым покрытием. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- В рамках реализации объекта ведутся работы по строительству дорог с твердым покрытием улиц Симеизской, Черкез-Али, а также выезда на автомобильную дорогу Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта, - говорится в сообщении.

Общая протяженность дорог составляет 1,6185 километров. На строительные работы будет израсходовано 84 миллиона 302 тысячи рублей.

Также в рамках работ будет обустроено наружное освещение, переустроен газопровод, водные и электрические сети. Работы выполняет ООО «ВикСтрой».

Ранее сообщалось, что три улицы Симферополя капитально отремонтируют за 1,7 миллиарда рублей. Работы запланированы на улицах Кавказская, Пролетарская и Караимская.

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