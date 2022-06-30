Жительница Севастополя перечислила краснодарскому «дуремару» 9 тысяч рублей за несуществующих пиявок

Мошенник размещал на сайтах продаж фейковые объявления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Севастопольская полиция задержала дистанционного мошенника из Краснодарского края, который занимался продажей медицинских пиявок в Интернете.

На крючок «дуремара» попалась 34-летняя жительница Севастополя, которая решила приобрести специфический товар и перечислила продавцу 9 тысяч рублей, однако товар так и не получила.

- Осознав, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. В ходе служебной командировки сотрудники Севастопольской полиции задержали 30-летнего подозреваемого на территории Краснодарского края. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе управления МВД по Севастополю.

Против мужчины, торговавшего несуществующими пиявками, завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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