Под Симферополем автомобиль загорелся на ходу

Иномарка загорелась в селе Аграрное. Фото: скриншот из видео

На въезде в крымскую столицу на ходу загорелась иномарка Nissan. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. Произошло все в селе Аграрное Симферопольского района.

Как КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 13:47 30 июня.

- Было отправлено одно подразделение пожарной части №6. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Полностью пожар был ликвидирован в 14:08, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по РК.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 4 человека и один пожарный автомобиль.

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