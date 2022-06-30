В Симферополе 1 июля частично отключат свет на 13 улицах и в 1 микрорайоне

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

1 июля в Симферополе из-за ремонта электросетей свет частично отключат на 13 улицах и в одном микрорайоне. Электричества не будет несколько часов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- микрорайон Давидовка: ТСН «Дачник»; СОТ «Юбилейный»; СОТ «Продмаш»

- улицы Бетховена, 2/3, 1; Блюхера, 1/67-13/1 ; Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69 ; Скрипниченко, 3-3а ; Стахановцев, 8-12 , 21-25 ; Грибоедова, 30; Чайковского, 1-18; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Умер-Ипчи, 1-25 ; Койдешлер, 3, 9; А. Моллаева, 34-76 , 29-47

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