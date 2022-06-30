Набережную Алушты отремонтируют к 1 августа

Фото: Архив "КП-Крым"

Ремонт набережной в Алуште завершат до 1 августа. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

- Переднюю часть набережной мы уже открыли, она радует наших горожан и туристов. Открыли и фонтан, который мы очень ждали. Он многоструйный, цветной. До 15 июля установим фигуру знаменитого рыбака. Она сейчас на изготовлении, выбивается из гранита. Берму мы сдадим через 10 дней, до Ротонды качественно, с заменой всей плитки дойдем тоже через десять дней, - подчеркнула Галина Огнева.

Как уточнила глава администрации Алушты, на центральной набережной остается отремонтировать два пляжа. Все работы планируется завершить к 1 августа.

Напомним, завершить ремонт набережной должны были еще в конце весны - 31 мая. Однако, сроки окончания работ перенесли из-за того, что необходимо было сначала восстановить ливневую канализацию.