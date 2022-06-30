В центре Херсона прогремел взрыв

Фото: скриншот из видео

В центре Херсона произошел мощный взрыв. О произошедшем сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

- Взрыв произошел в районе СИЗО, - сообщил замглавы ВГА в своем Telegram-канале.

На опубликованном Кириллом Стремоусовым видео заметно, что подрывное устройство разрушило каменное ограждение.

Взрыв прогремел недалеко от телевизионной вышки и нанес незначительный ущерб инфраструктуре города. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

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