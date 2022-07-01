На Южном берегу Крыма расцвели бананы

Банан Басио. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Летом в Большой Ялте можно полюбоваться бананом Басио.

Цветы выглядят очень эффектно. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Каждый год эта гигантская многолетняя трава с мощным корневищем дает побеги из крупных листьев высотой до 3,5 метров. Но вот увидеть цветение бананов даже для крымчан – настоящая экзотика, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН)..

В нижней части соцветия бабана Басио, которое похоже на огромную кисть, расположены женские цветки, в верхней – мужские.

В Крыму бананы не успевают созревать. Фото: Николай Носков/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На ЮБК бананы хоть и завязываются, но их есть нельзя. Хоть плоды выглядят аппетитно и эффектно, но их мякоть сильноволокнистая и несъедобная. Да и к тому же бананы в Никитском саду не успевают созревать – ведь им, чтобы дойти до кондиции, нужно почти пять месяцев невыносимой жары.

Бананы растут в Никитском саду. Фото: Светлана Плугатарь/VK

- После плодоношения вся надземная часть растения отомрет, но из её корневища разовьются новые побеги. Зимовать банан Басио будет в открытом грунте под «шубкой» из собственных листьев, - отметили эксперты Никитского сада.

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