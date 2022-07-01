В Крыму разыскивают 38-летнего мужчину в черных кроссовках

Кирилл Гончаров. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Севастополя.

- Пропал Гончаров Кирилл, 38 лет (1983 года рождения), город Севастополь. С 20 июня 2022 года нет достоверной информации о его местонахождение неизвестно, - сообщают волонтеры.

Приметы пропавшего: 183 сантиметра рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Кирилл Гончаров был одет в синие джинсы и черного цвета кофту и кроссовки.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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