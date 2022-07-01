Разбил мотоцикл и сбежал: полиция ищет виновника ночного ДТП у Гурзуфского моста

Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь

В ночь на 1 тюля в районе Гурзувского моста произошло ДТП с участием мотоцикла. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в соцсетях. Как сообщили «Комсомолке» в Госавтоинспекции Крыма, водитель скрылся с места происшествия.

Фото: AMS YALTA Ялта/Telegram

- Сегодня около двух часов ночи неустановленный водитель на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в районе Гурзуфского моста г. Ялта управляя мотоциклом не справился с управлением врезался в дорожное ограждение, после чего произошло возгорание мототранспорта, - сообщили в ГИБДД.

На кадрах видно, что брошенный водителем транспорт сильно обгорел. Сейчас полиция занимается поисками виновника аварии.

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