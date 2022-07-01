В Крыму набирают популярность автомобили с пробегом в разных ценовых сегментах

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей в Крыму. Фото: Архив "КП"

За последние несколько месяцев средняя цена автомобилей с пробегом в Крыму снизилась на 2,8% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщили КП-Крым в пресс-службе Авито Недвижимости.

По мнению экспертов портала, продажи автомобилей с пробегом в России в целом находятся на стабильном уровне. Сейчас средняя стоимость автомобиля с пробегом в стране во II квартале 2022 года стала 4,5% ниже, чем в I квартале этого года.

- Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 рублей в Крыму. В рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей вошли Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, BMW X5, BMW 5 серия и Toyota RAV4, - отметили эксперты.

А в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ-5 наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей по результатам II квартала составили Hyundai Creta, Toyota Camry, Skoda Octavia, BMW 5 серия и Kia Sportage.

Среди бюджетных и востребованных на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей со средней ценой до 1 500 000 по итогам II квартала 2022 года - Chevrolet Lanos, Ford Focus, ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2110 и ВАЗ (LADA) 2107.