Погода на 2 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: сухо и жарко

Крымское лето в разгаре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июля на Крымском полуострове вполне комфортная суббота.

- В выходные дни будет сухо и жарко, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+24°, восточный ветер 8-11 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+27°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Керчи +20…+23 °, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+23°, северный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+24°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+26°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +19…+26°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+22°.

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