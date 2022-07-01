Симферопольской школе присвоили имя известного врача, умершего от COVID-19

Холомянский Сергей Михайлович. Фото: Минздрав РК

Общеобразовательной школе № 21 в Симферополе присвоили имя Холомянского Сергея Михайловича - врача-терапевта отделения медицинской профилактики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3».

- В процессе трудовой деятельности Холомянский проявил самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и погиб при исполнении профессионального долга, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Сергей Михайлович окончил Крымский государственный медицинский институт в 1988 году, после чего 32 года посвятил медицине. Свою трудовую деятельность он начал в Симферопольской поликлинике №3 в должности врача-интерна. С 1989 года продолжил бессменную работу в должности врача-терапевта отделения медицинской профилактики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3». Он умер на 61 году жизни в один из наиболее тяжелых периодов пандемии.

Ранее КП-Крым писала, что трем школам Симферополя присвоили имена героев. Речь идет о СОШ №18, 21 и 24.

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