С дикого пляжа в Севастополе эвакуировали трех туристов

Фото: Центр гражданской защиты Севастополя

Трех туристов пришлось эвакуировать с дикого пляжа в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города-героя.

Фото: Центр гражданской защиты Севастополя

- 30 июня в 17 часов 10 минут на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты г. Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи 2 мужчинам и 1 женщине, которые нуждались в эвакуации из труднодоступного места, - говорится в сообщении.

Отдыхающие застряли на пляже Парка Победы Гагаринского района. Их вытащили при помощи альпинистского снаряжения. В медпомощи они не нуждались.

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