В Симферополе спасли парня, упавшего в Салгир с самодельного плота из бутылок

Фото: МВД по РК

В Симферополе полицейские спасли парня, упавшего в течение Салгира с самодельного плота из бутылок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

Трое 19-летних парней соорудили из пластиковых бутылок плот, скрепив конструкцию скотчем. Пока двое фиксировали эксперимент на камеру, третий спустил импровизированный плот на воду и запрыгнул верхом. Чудака заметили патрулирующие территорию силовики, когда тот не удержался и соскользнул в бурное течение реки.

- Не раздумывая, сотрудники бросились на помощь. Спустившись к реке, они заметили, что парень смог удержаться на выступающем из бурных потоков воды кусочке суши, но времени было мало, действовать нужно было четко и оперативно. Увидев неподалеку группу строителей, полицейские взяли у них веревку и бросили парню, - говорится в сообщении.

Парень поймал веревку и обмотал вокруг себя. Это помогло вытащить его из воды. Испытатель отделался легким испугом и мелкими ссадинами.

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