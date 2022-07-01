На подъезде к Крымскому мосту из-за ДТП образовалась пробка

Крымский мост
Фото: Юлия МАРКИНА
Большая пробка растянулась на подъезде к Крымскому мосту. Как сообщают очевидцы, машины, а также рейсовые автобусы стоят перед мостом со стороны Керчи уже больше часа.
- Простояли больше часа, только вот поехали. Машин очень много,- рассказала «КП-Крым» пассажирка автобуса, следующего из Ялты.
Как сообщили в Упрдор «Тамань», на транспортном переходе произошла авария. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и МЧС. Движение в сторону Керчи осуществляется в штатном режиме, в направлении Тамани – по одной полосе.
- В 15:30 восстановлено по одной полосе по направлению в город Новороссийск,- отметили в организации.
Подробности аварии на Крымском мосту в ГИБДД по РК пообещали предоставить позже.
Напомним, ранее оявилась информация о задымленении на транспортном переходе. Как пояснил глава Крыма Сергей Аскенов, это связано с учениями, которые на мосту проводят силовики.
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