На подъезде к Крымскому мосту из-за ДТП образовалась пробка

Крымский мост Фото: Юлия МАРКИНА

Большая пробка растянулась на подъезде к Крымскому мосту. Как сообщают очевидцы, машины, а также рейсовые автобусы стоят перед мостом со стороны Керчи уже больше часа.

- Простояли больше часа, только вот поехали. Машин очень много,- рассказала «КП-Крым» пассажирка автобуса, следующего из Ялты.

Как сообщили в Упрдор «Тамань», на транспортном переходе произошла авария. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и МЧС. Движение в сторону Керчи осуществляется в штатном режиме, в направлении Тамани – по одной полосе.

- В 15:30 восстановлено по одной полосе по направлению в город Новороссийск,- отметили в организации.

Подробности аварии на Крымском мосту в ГИБДД по РК пообещали предоставить позже.

Напомним, ранее оявилась информация о задымленении на транспортном переходе. Как пояснил глава Крыма Сергей Аскенов, это связано с учениями, которые на мосту проводят силовики.

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