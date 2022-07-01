Директор строительной компании в Севастополе попался на мошенничестве в 227 млн рублей

Гендиректора одной строительной компании в Севастополе будут судить за похищенные 227 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму перед судом предстанет гендиректор одного из местных предприятий, обвиняемый в мошенничестве на 227 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2019 году он заключил госконтракт с департаментом капстроительства на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса в Севастополе. В качестве аванса он получил половину суммы, требуемой для выполнения работ, - 809 миллионов рублей.

Однако позже он подписал фиктивные документы на поставку стройматериалов, похитив из выделенных денег 226 миллионов. Кроме того, в июле 2020 года им был заключен еще один контракт на строительство ледового катка, на что он авансом получил более 456 миллионов, из которых 51 миллион вновь похитил.

- На стадии предварительного следствия обвиняемым возмещен материальный ущерб, причиненный Правительству Севастополя, в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая его причастность к совершению преступлений, - говорится в сообщении.

Далее делом займется суд.

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